Girgenti acque risponde a MareAmico: "Nessun disastro in corso"

Girgenti acque risponde a MareAmico: "Non c’è nessun disastro sanitario”. L’associazione ambientalista di Agrigento aveva lanciato l’allarme, la risposta dell’ente gestore non si è fatta attendere. Mareamico evidenziava come lo sversamento delle acque fognarie poteva provocare non pochi danni, ma Girgenti acque ha rassicurato la popolazione dicendo che non era in corso nessun disastro. “Abbiamo individuato il guasto – spiega Girgenti acque in una nota – siamo immediatamente intervenuti per i lavori di ripristino che tuttora sono ancora in esecuzione, abbiamo anche comunicato tutto alle autorità competenti. L’Azienda procederà con il prelievo di appositi campioni e con le relative analisi di laboratorio e, nel caso in cui anche uno solo dei valori dovesse risultare superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione consentite dalla legge, oltre all’intervento di messa in sicurezza già effettuato, si procederà con l’attuazione delle procedure di bonifica".