I giudici danno torto al Comune: Girgenti Acque non dovrà pagare la Tosap

Non è dovuta la Tosap richiesta dal Comune di Favara a Girgenti Acque. Lo ha stabilito la Commissiore tributaria regionale di Palermo che ha accolto il ricorso in appello proposto dal gestore idrico agrigentino, difeso dall'avvocato Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dunque, non è dovuta.

"I pronunciamenti dell’autorità giudiziaria, depositati il 21 marzo scorso, relativi a tre istanze riferite ad annualità differenti sono stati univoci, - fanno sapere dall'azienda - in quanto affermano che trattandosi della gestione del Servizio idrico integrato, servizio di pubblica utilità affidato in concessione alla Girgenti Acque, con obbligo di restituzione delle reti e degli impianti al termine della stessa, per tutto il periodo di durata della concessione il gestore ha diritto ad occupare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo dei terreni pubblici per l’installazione degli impianti e di quanto necessario per il servizio".