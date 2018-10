Fuoriuscita di liquami in via Alloro, l'intervento di Girgenti acque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento al problema riscontrato in Via Alloro, nel Comune di Ribera, dove è stato appurato che a generare la fuoriuscita di liquami è la condotta fognaria ivi presente, precisa quanto segue.

Girgenti Acque aveva già incorporato il rifacimento della condotta fognaria di Via Alloro all’interno del grande progetto di rifacimento della rete fognaria del Comune di Ribera, ma considerata la ricorsività del fenomeno la Società ha deciso di estrapolare detto intervento di riparazione, elaborando un progetto specifico per la sostituzione della condotta fognaria di Via Alloro e tutta la zona interessata dal fenomeno.

Il Gestore comunica altresì che l’elaborazione del progetto è in fase conclusiva e lo stesso sarà presentato, entro il mese di Novembre, al Comune di Ribera per la dovuta approvazione.