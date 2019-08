Girgenti acque e Hydortecne, lettera aperta dei lavoratori licenziati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A volte crediamo che tutto proceda come se non fosse mai accaduto nulla, come se non fosse mai capitato niente .

I DIMENTICATI ci siamo sentiti come i morti viventi privi di dignità calpestati e trattati come se non fossimo mai

esistiti.

A un anno di distanza con la precisione il 06/08/2018 vogliamo ricordare la nostra storia, perche’siamo riusciti a capire

come’ il mondo e che siamo stati noi 31 licenziati a piangere de capricci stupidi di qualcuno che con il potere ha

giocato e si e’ divertito con la nostra vita.

Un anno fa siamo stati licenziati senza capire il motivo reale perche’ se si pensa che un’azienda e’ in crisi non si accetta

l’azione ignobile di aver assunto persone con contratto a tempo indeterminato da Hydor a Girgenti Acque nello stesso

periodo o aver aumentato stipendi.....se c’e’ crisi c’e’ crisi o forse certi hanno avuto un occhio di riguardo da parte di

qualcuno?

Sapete qual’e’ la cosa peggiore? quella di essere stati abbandonati da tutti, lasciamo perdere quelli che colleghi non

sono mai stati perche’ ci hanno voltato le spalle dimostrandosi vigliacchi, ma dalle istituzioni in quanto il Prefetto non

ci ha MAI richiamato per un incontro chiesto alla segretaria personalmente e dai sindacati. Abbiamo permesso un

gioco scorretto a chi comandava consigliato da persone che hanno avuto troppa valutazione in questa vicenda e la

cosa peggiore e’ che nessuno ha mai controllato personalmente le successive assunzioni le valutazioni e la

scorrettezza di tali licenziamenti. Ci siamo chiesti il perche’un perche’ che ormai e’ inutile capire......Ora la cosa che ci

fa piu’ male e’ che i nostri figli credono che una giustizia non esiste e noi non sappiamo piu’ che raccontare....forse che

nessuno ha voluto capire o forse che qualcuno ha voluto dimenticare e divertirsi??????

Adesso vogliamo solo dire a coloro che si sono comportati da vigliacchi..............VIVETE,e se riuscite a camminarea testa

alta fra la gente ricordatevi che non siamo mai morti e che prima o poi tutto viene rimesso al posto giusto.

Un’ultima cosa VI AUGURIAMO buona fortuna perche’ adesso ne siamo convinti in questa terra ne avete veramente

bisogno.