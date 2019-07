Gestione del servizio idrico, le associazioni lanciano il loro monito: "Nessuna Spa"

"No alla Spa" nella gestione del servizio idrico. E' questo il messaggio, chiarissimo, lanciato dalle associazioni e sigle che ieri hanno partecipato ad un lungo incontro all'Ati sul futuro post Girgenti Acque. Tra i presenti all'affollata riunione Intercopa, Titano, Forum per l’acqua pubblica, Konsumer, Federconsumatori e altri: tutti lì a confermare la contrarietà ad ogni progetto di società per azioni, ritenuto di fatto un "cavallo di Troia" per il ritorno dei privati nella gestione del servizio idrico.

Le associazioni hanno chiesto maggiore trasparenza e partecipazione all'Ati e al suo direttivo (che ha negato di aver valutato positivamente, anche se senza votarlo, il progetto della Spa), proponendo ad esempio la pubblicazione sul sito on line dell'Ambito delle bozze di statuto, che comunque non sono state ancora ultimate. C’è stato ovviamente anche spazio per discutere del servizio idrico (del resto l’oggetto dell’incontro – di cui la stampa non è stata ovviamente messa al corrente in modo formale – non verteva sulla forma di gestione in modo esplicito), con duri scambi di accuse: movimenti come “Titano” hanno infatti puntato il dito contro l’Ati, accusata di non aver agito su diversi fronti.

A parecchi mesi dalla firma del provvedimento di risoluzione contrattuale è ancora in altissimo mare ogni forma di valutazione del “post Girgenti Acque”, per quanto si continui a ripetere che entro poco tempo (nessuno si azzarda a dare date) si potrà parlare dei comuni “ribelli” e appunto della forma di gestione. Definiti questi aspetti, tra l’altro, il lavoro da fare sarebbe solo all’inizio.