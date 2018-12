Girgenti acque, fumata nera dall'assemblea dei soci

Si attendeva molto, si è concluso molto poco. L'assemblea dei soci di Girgenti Acque, convocata per ieri pomeriggio e dedicata in larga parte alle vicende connesse all'interdittiva antimafia che ha colpito la società e il gruppo Campione, alla fine non ha deliberato nulla, dovendosi nei fatti limitare a chiedere piuttosto spiegazioni a Prefettura e Anac non solo sulla portata del commissariamento, ma anche su quali sono i margini ( o le condizioni) perché la compagine societaria possa continuare a gestire.

Per questo si attenderanno le determinazioni di questi due enti per comprendere cosa può essere fatto e se si può procedere con l'individuazione di una nuova governance oppure se il commissario, scelto come noto nella persona di Gervasio Venuti, sostituirà comunque ogni ruolo apicale. Assenti i Campione, che hanno inviato un rappresentante legale.