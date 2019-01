Depuratore di Favara, confermato il diniego delle autorizzazioni

Depuratore di Favara, l'impianto non può ottenere l'autorizzazione allo scarico perché non svolge nel modo dovuto il suo lavoro. A stabilirlo è anche il Tribunale amministrativo regionale. Al Tar si era rivolta la Girgenti Acque, che aveva tentato di annullare il diniego all'autorizzazione firmato nel 2016 dal Dipartimento acque e rifiuti, il quale sosteneva che l'impianto superasse i parametri di legge e fosse privo di misuratori di portata in ingresso e uscita. Motivi, tra gli altri, che portarono, sempre nel 2016, anche al sequestro dell’impianto.

Il Tar, adesso, ritiene “ad una sommaria cognizione” corretta la scelta della Regione, ma, soprattutto, ritiene non “assistito da adeguato fumus boni juris” il ricorso, considerato che “è accertato e non contestato che l’impianto non è a norma” e che “la stessa parte ricorrente (Girgenti acque ndr) assume testualmente che sussistono “deficienze evidenti dell’impianto di che trattasi". Il tribunale, nel ribadire che “non sono state prospettate soluzioni a breve termine, pur a fronte di una situazione che perdura da svariati anni”, ha quindi respinto la richiesta di sospensiva, rinviando nel merito la questione.