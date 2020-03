Danni economici da Coronavirus, scatta la cassa integrazione a Girgenti Acque e Hydortecne

I segnali in questi giorni c'erano stati tutti e adesso, dopo i tuoni, arriva la pioggia.

La gestione commissariale della Girgenti Acque e della Hydortecne, nella giornata di ieri, hanno comunicato ai sindacati di categoria la proclamazione della cassa integrazione per una porzione significativa dei lavoratori impegnati in entrambe le società (si parla di un centinaio di persone, ma saranno coinvolte in più turni). Una misura applicata in forza delle più recenti disposizioni statali in materia di Covid-19 e dovuta, dicono, alla "contrazione (ed in alcuni casi totale sospensione) delle attività in alcuni reparti aziendali conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In particolare i commissari fanno riferimento alla sospensione delle attività a sportello, al minor impegno con l'utenza eccetera, pur non tacendo che alle questioni di tipo organizzativo "si aggiungono i limiti di natura finanziaria che si stanno verificando in questo periodo in conseguenza della difficoltà dell'utenza di effettuare i pagamenti (in particolare tramite posta che rappresenta la modalità prevaente) e dell'impossibilità di recaptiare le bollette su supporto cartaceo".

Il personale sarà sospeso a zero ore "non essendoci la possibilità di piena occupazione in alcuni settori operativi a causa del diffondersi del Covid-19". La gestione commissariale, che, ricordiamo, agisce per conto della Prefettura, comunque annuncia che "qualora dovesse mutare in positivo l'oggettiva condizioni determinante la sospensione-riduzione dell'attività lavorativa" provvederà a "richiamare in servizio i lavoratori interessati" anche prima del 24 maggio, termine individuato ad oggi come quello entro cui terminare le operazioni di cassaintegrazione.

E se la situazine dovesse protrarsi oltre?