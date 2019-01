Spento l'impianto a "Cannavecchia", disagi nella distribuzione idrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che a causa dello spegnimento dell’impianto di sollevamento idrico “Cannavecchia”, gestito da Siciliacque S.p.A., società di sovrambito, è stata rilevata una minore fornitura idrica in arrivo nei serbatoi di Sant’Angelo “Alto” e “Basso”, nel Comune di Licata. Pertanto, i serbatoi suddetti non hanno ancora raggiunto i livelli ottimali per garantire una regolare distribuzione idrica.

Di conseguenza, nella giornata odierna si potrebbero verificare limitazioni e/o slittamenti nella distribuzione idrica prevista. Si informa che il gestore sta già ponendo in essere quanto necessario per ridurre al minimo eventuali disagi nell'erogazione idrica. Si rileva che, una volta ripristinata la normale fornitura idrica ai serbatoi comunali, la distribuzione sarà ripristinata, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici