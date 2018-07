“GirgentiAvvisa”, messaggi gratuiti agli utenti con le informazioni di servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“GirgentiAvvisa” è l’innovativo sistema informatizzato di Girgenti Acque che consente l’invio massivo di messaggi, gratuiti per l’Utente, attraverso una chiamata diretta o sms ai numeri telefonici degli Utenti, presenti negli elenchi telefonici pubblici e nella base dati aziendale. In data odierna Girgenti Acque ha dato seguito a quanto comunicato lo scorso 20 e 21 luglio 2018 relativamente alla campagna informativa “GirgentiAvvisa”, inviando una comunicazione massiva agli Utenti per informarli dell’avvio del nuovo servizio “GirgentiAvvisa”.

La telefonata inviata oggi dal Gestore ha informato la cittadinanza circa l’attivazione del nuovo servizio offerto, gratuitamente, da Girgenti Acque agli Utenti. La diffusione del messaggio di “GirgentiAvvisa” ha generato una moltitudine di telefonate da parte degli Utenti, che hanno contattato gli operatori del centralino per essere rassicurati circa l’attendibilità del messaggio ricevuto.

Girgenti Acque tiene a chiarire che il nuovo servizio “GirgentiAvvisa” garantisce di raggiungere simultaneamente migliaia di Utenti, con una comunicazione capillare e tempestiva, per informarli circa le interruzioni del servizio che interessano la zona in cui è ubicata l’utenza conseguenti ad attività programmate o guasti imprevedibili, nonché di ricevere comodamente altre comunicazioni massive.