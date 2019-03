Ars, Girgenti Acque: continuano le audizioni in commissione antimafia

Si intensificano le audizioni all'Ars sul "sistema Girgenti Acque" e, anche, sul servizio idrico integrato in provincia di Agrigento.

Oggi davanti ai deputati della commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia siederà Diego Galluzzo, individuato dalla commissione Ars come presidente pro tempore della Girgenti acque Spa.

Domani, invece, di risorse idriche e di servizio idrico si parlerà in commissione Ambiente e territorio, presieduta da Giusi Savarino. La commissione, autrice come si ricorderà di una risoluzione sul sistema idrico in provincia, ascolterà Alberto Pierobon, assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, i due commissari prefettizi della Girgenti Acque Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell’Aira, e i vertici della Siciliacque.