Girgenti Acque, via alle audizioni dinnanzi alla commissione Antimafia

E' stata una prima interlocuzione, un modo per "scaldare i motori" e iniziare soprattutto ad inquadrare la situazione generale. L'audizione in commissione antimafia dei commissari prefettizi della Girgenti Acque Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira è stata questo: un modo per iniziare ad avere la giusta dimensione del "sistema" e comprendere cosa è stato trovato dai consulenti di Prefettura e Anac quando hanno aperto la "scatoletta di tonno" (per usare una metafora grillina) della contestatissima società oggi colpita da interdittiva.

E cosa hanno trovato? Innanzitutto pochi soldi. Sicuramente meno di quanti ne servirebbero per far funzionare una macchina ritenuta ipertrofica in termini di personale impegnato, tanto che, era stato già detto in Prefettura durante il confronto con i sindaci, il mantenimento dei livelli occupazionali era giustificabile solo nell'ottica di un ampliamento delle aree gestite.

La consegna delle reti dei comuni "ribelli" rimane tra l'altro uno dei primissimi obiettivi, soprattutto per ridurre la spesa dell'acquisto dell'acqua all'ingrosso. I commissari, inoltre, hanno lamentato una scarsa attività di lotta dall'evasione fin qui condotta dalla società. Un insieme di fenomeni che, alla fine, hanno portato il gestore ad una situazione finanziaria allarmante. I commissari, inoltre, hanno spiegato che, pur svolgendo ad oggi la loro funzione in modo pieno, stanno attendendo un po' l'evolversi degli eventi, con la richiesta di sospensione dell'interdittiva che aleggia un po' nell'aria e che sarà decisa solo nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì.

Le audizioni in Antimafia, comunque, proseguono. Il 27 febbraio sarà ascoltata la presidente della Commissione Ambiente all'Ars Giusi Savarino che nei mesi scorsi ha approvato un atto sul servizio idrico integrato. L'idea, chiaramente, è di fare fronte comune per andare a fondo fino, sperano i deputati, all'individuazione di eventuali responsabilità di omesso controllo da parte degli organi deputati.