Acquedotto Voltano, guasto lungo la condotta: disagi per l’erogazione 

Girgenti Acque S.p.A. comunica che stamattina, 22/11/2018, è stato riscontrato un guasto sulla condotta dell’acquedotto Voltano che alimenta il Comune di Agrigento in via Miniera di Pozzo Nuovo bassa, territorio di Aragona.

Pertanto sarà interrotta la fornitura idrica nella zona San Michele, Ospedale, Fontanelle e via Unità d’Italia del comune di Agrigento e alle utenze Voltano.

Ciò premesso potranno verificarsi degli slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi, 22.11.2018, e di domani, 23.11.2018.

Si assicura che gli operatori del gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato.

Si significa che eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura idrica nelle succitate zone tornerà regolare e di conseguenza la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.