Giovanni Trapattoni in vacanza a Lampedusa, relax al mare per l'ex Ct

Colpo d’occhio per i lampedusani, sull’isola più grande delle Pelagie arriva l’ex Ct della Nazionale Italia. In giro per la via principale, Giovanni Trapattoni. L’allenatore si è concesso dei giorni di relax, scegliendo Lampedusa. Trapattoni è sbarcato sull’isola, per lui subito tanti attestati di stima. Il “Trap” ha anche potuto gustare la cucina tipica siciliana.