Per tutti è il nuovo Marco Polo, Giovanni Cipolla torna nella sua Aragona

E’ stato definito da tutti il nuovo Marco Polo, lui è Giovanni Cipolla. La sua avventura, insieme ad altri due temerari, è stata quella di arrivare fino a Pechino a bordo del suo “pandino”.

A completare l’opera, però, è stato soltanto l’aragonese. Domani, domenica 24 novembre, Giovanni Cipolla abbraccerà la sua città. Dopo il bagno di folla della Taverna Azzurra di Palermo, il nuovo “Marco Polo” porterà il suo “pandino” in un noto bar di Aragona, che è stato uno degli sponsor della spedizione. Cipolla sarà ad Aragona intorno alle 17.

Il temerario ha percorso in tutto sedicimila chilometri attraversando: Grecia, Turchia. Georgia, Azerbaigian, Turkmenistan, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Russia e Mongolia. La sua avventura ha rischiato di sgretolarsi sul più bello, il “pandino” era vicino al forfait. E’ in Cina che il chimico ha dato vita ad una raccolta fondi, un crowfinding che ha “salvato” il viaggio. Infatti, sono stati raccolti dei soldi per aiutate l’aragonese a concludere il viaggio e tornare a casa a bordo della sua fedele auto.