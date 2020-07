Giovanni Alongi vince il premio Awards 2020: è il migliore angiologo d'Italia

Cinque medici siciliani tra i migliori d’Italia, tra questo anche un agrigentino. Il 30enne Giovanni Alongi, tra questo anche un agrigentino. Il 30enne Giovanni Alongi vince il premio "Awards 2020". L'agrigentino è stato classificato come migliore angiologo d'Italia.

Un riconoscimento importante che Giovanni Alongi è riuscito a portare a casa. La piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche “MioDottore” celebra i professionisti della salute che si sono distinti per professionalità, passione e dedizione, in base ai giudizi espressi dai pazienti e dai colleghi con la stessa specializzazione.

MioDottore è il sito dove ci sono gli specialisti privati d’Italia, in cui i pazienti hanno la possibilità di mettere recensioni quando tornano dalla visita col medico. A fine anno, vengono selezionati i primi dieci medici per ogni specializzazione tra quelli che per numero e qualità hanno avuto le recensioni migliori dai pazienti. Non è la prima volta che l'agrigentino porta a casa un riconoscimento importante, nel suo palmàres, altri primati più che mai di spessore.

"Sono molto felice di condividere con voi la vittoria del premio 'Awards 2020' a livello nazionale nella categoria Angiologia. Ringrazio i pazienti e i colleghi Angiologi - dice Alongi - di tutta italia che hanno votato per me. Questo grande riconoscimento sarà per me un motivo di stimolo per rendere i miei pazienti ancor più soddisfatti e offrire sempre il meglio".