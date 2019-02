Dalle public relation degli eventi di moda alla clausura: Giovanna è suor Benedetta Maria

Dalle pubblic relation e dall'organizzazione di eventi di moda, come La Kore, ai voti perpetui. L'agrigentina Giovanna Scarano è diventata suor Benedetta Maria. Dopo un cammino neocatecumenale alla chiesa Madonna di Fatima di via Callicratide, Giovanna ha deciso di intraprendere una vita di spiritualità. Il rito religioso di consacrazione è avvenuto a Barletta al monastero benedettino di San Ruggero. I voti di suor Benedetta Maria comprendono - trattandosi di clausura - di dover restare all'interno del monastero per sempre.

E' una scelta inusuale, ma nell'Agrigentino ci sono stati - nel corso del tempo - altri esempi.