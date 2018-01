Giovani provenienti da ogni parte del mondo in città, ospiti del Rotary

Ragazzi provenienti da diversi paesi del mondo, ieri sono stati in visita nella città di Agrigento, ospitati dal Rotary Club Agrigento. Questi giovani fanno parte di un programma, “Scambio Giovani” organizzato dal Rotary Distretto 2110.

Sette giovani erano provenienti dagli Stati Uniti, cinque dal Messico, due dal Canada, uno dal Giappone, due ragazzi da Taiwan, e ancora, un francese, un indiano, una cilena, una peruviana, una finlandese, per finire con un ragazzo della Repubblica Ceca.

"Una giornata intensa e carica di emozioni per i giovani visitatori: - si legge in una nota del Rotary - in mattinata, sono rimasti estasiati dalla bellezza della Valle dei Templi e dalla imponenza del Tempio della Concordia, ai piedi del quale hanno voluto posare per una foto ricordo con tutte le bandiere che rappresentavano le loro nazioni; nel pomeriggio hanno visitato il centro storico, la via Atenea concludendo in piazza Pirandello, dove, molti di loro, sono rimasti incantati dallo splendido Teatro Pirandello. Entusiasti, porteranno a casa il migliore ricordo di Agrigento, con la ferma promessa al presidente del Club agrigentino, ingegnere Francesco Vitellaro, che torneranno presto con le loro rispettive famiglie".