Giovani Ance, Tommaso Sciara eletto vice presidente nazionale

Tommaso Sciara, è stato eletto vice presidente nazionale Ance Giovani.

L’attuale presidente del gruppo giovani di Ance Agrigento è stato chiamato a ricoprire la carica di vice presidente nazionale con delega alle relazioni industriali per il prossimo triennio nell’assemblea che ha rinnovato i vertici del gruppo giovani.

“Collaboreremo con la squadra appena eletta – ha commentato il vice presidente Sciara – supportando la neo presidente nazionale Regina De Albertis, nel programma di lavoro individuato con l’obiettivo di contribuire a trovare un futuro per il settore dell’edilizia, che può diventare il motore trainante dell’intera economia”.

“Tante sono le cose da fare per recuperare e garantire migliori condizioni di lavoro per le imprese ed i lavoratori, ed è da qui che inizieremo il nostro mandato cercando di far bene”, ha concluso il neo eletto a margine dei lavori dell’assemblea Ance.