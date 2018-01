Un sito web sulle bellezze di Girgenti, creato da quattro giovanissimi

Un sito web dedicato a Girgenti, con un legame importante con la Valle dei Templi. Idee e creazioni di alcuni giovanissimi che hanno deciso dare vita ad un progetto importante.

Pagine descrittive sulla Valle dei Templi, il centro storico ma anche il colle di Girgenti. Tutto questo è opera di quattro sedicenni agrigentini: Mattias Lo Pilato, Stefano Mangione, Libertino Gabriele Burgio e Sandro Capizzi.

"Siamo un gruppo di ragazzi, che amano la propria terra - spiegano - per le bellezze che abitano in essa. La nostra storia nasce il 29 luglio 2014 quando dei turisti arrivavano dalla Valle dei Templi, per salire sul Colle di Girgenti. Il problema non era tanto la salita, ma era come arrivare alla salita, per raggiungere il Colle. E quindi ci siamo chiesti: che cosa possiamo fare? Abbiamo stampato dei fogli, con cui fornivamo le spiegazioni su come raggiungere la Cattedrale; poi abbiamo creato una pagina Facebook 'Il Centro Storico di Agrigento'". E’ nato tutto da lì, creando anche un apposito account di posta elettronica. Quattro giovani agrigentini con tanta voglia di fare.