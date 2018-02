Giovane rimase ferito nel campo di calcetto, assolto dipendente comunale

Assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di lesioni colpose. Accursio Puccio, capo di gabinetto del sindaco di Menfi, era finito a giudizio davanti al giudice di pace, dopo la citazione disposta negli anni scorsi dal pubblico ministero Giovanni Vaira. Lo si legge sul Giornale di Sicilia.

L'accusa era relativa alla presunta negligenza per non aver informato i competenti uffici comunali della necessità di rimuovere dal campo di calcetto le porte che vi erano installate, nel corso dell’estate menfitana 2012. In quel campo un giovane aveva subito lesioni consistite in plurime fratture al viso, con prognosi di trenta giorni. Sostanzialmente, dopo la fine di un torneo estivo, alcuni giovani avevano continuato a giocare a calcetto su un’area demaniale ed uno di essi si era "rovesciato addosso il telaio in ferro della porta di calcio". Nel corso del dibattimento, il giovane si era costituito parte civile, ma il giudice ha dato ragione al dipendente comunale.