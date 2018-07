Dalla Quisquina a monte Pellegrino nel nome di Santa Rosalia, il "Giovaninfesta" in attesa di papa Francesco

Un "Giovaninfesta" che per un anno non è punto di arrivo, ma di partenza, reale e concreto, di un percorso e itinerario di fede e cammino. Quello che si terrà il prossimo 4 agosto a Santo Stefano Quisquina è un evento diverso da tutti i suoi precedenti: sia per la data (dopo 34 anni per la prima volta non si terrà il primo maggio) che per strutturazione. Questa volta, appunto, l'iniziativa che avrà come motto "E' tempo di... ripensare, ascoltare, camminare", sarà inizio di qualcos'altro.

Il "Giovaninfesta", che sarà occasione anche per svolgere per la prima volta il raduno diocesano degli animatori dei grest, aprirà ufficialmente il pellegrinaggio interdiocesano dei giovani, che si svolgerà dal 5 al 12 di agosto e che avrà come punto di partenza l'Eremo della Quisquina, con primo arrivo a Prizzi per discutere del tema del "Lavoro". Seconda tappa, il 6 agosto, per il percorso Prizzi-Corleone, con il tema della "Legalità".

Presente, per una testimonianza, sarà Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco, assassinato nel 1983 dalla mafia. Terza tappa, il 7 agosto, per compiere il percorso Corleone-Tagliavia e per parlare di "Ambiente", quarta tappa, 8 agosto, da Tagliavia a Piana degli Albanesi per parlare di "Relazioni" e quinta tappa, il 9 agosto, Piana degli Albanesi - Palermo, con una festa che si terrà nella cattedrale del capoluogo. A Palermo si terranno anche una veglia di preghiera sulla tomba di don Pino Puglisi e a conclusione, una veglia nel Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino.Il 10 agosto, dopo una mattina di servizio in città i giovani partiranno alla volta di Roma per partecipare il 12 agosto ad una celebrazione eucaristica con papa Francesco, che sarà a Palermo in settembre. Un saluto che la Sicilia farà al pontefice in vista di quell'appuntamento che porterà tutte le diocesi siciliane a Roma per incontrare Papa Francesco.

“Abitare la terra”, quella delle diocesi della Sicilia Sud-Occidentale: Agrigento, Piana degli Albanesi, Palermo, Mazara del Vallo, Monreale, Trapani. Saranno i giovani di queste chiese a mettersi in ascolto gli uni degli altri e della voce di Dio per capire, quali possono essere le potenzialità e i limiti del rimanere nella loro terra. Un cammino che avrà, nella giovane Rosalia de’ Sinibaldi la guida, in quegli stessi luoghi da lei attraversati sul finire del 1100. Le tappe del pellegrinaggio, che attraverseranno l’Itinerarium Rosaliae, da Santo Stefano Quisquina, dove visse la santa in eremitaggio, a Palermo, aiuteranno i giovani a riflettere sui motivi del rimanere in Sicilia, e a capire da che parte stare e quali scelte compiere per rendere questa terra abitabile. Ad ogni tappa ci si soffermerà su una tematica specifica. Nella prima, a Prizzi, si rifletterà sul lavoro, in particolare sul progetto Policoro e i gesti concreti. Nella seconda, Corleone, si parlerà di legalità. Nella terza tappa, al Santuario di Tagliavia (Palermo), l’ambiente e la spiritualità. Nella tappa a Piana degli Albanesi, la quarta, i giovani si confronteranno sull’identità culturale.