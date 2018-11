Giornata mondiale delle vittime della strada: 8 morti in 11 mesi

Sono stati otto - dal primo gennaio a ieri - i morti a causa di incidenti stradali in provincia di Agrigento. Il dato è stato diffuso in occasione della giornata mondiale Onu del ricordo delle vittime della strada che si celebra domani. L'associazione "Familiari e vittime della strada", ad Agrigento, è rappresentata da Pietro Benenati. E l'associazione ha invitato i parroci delle chiese agrigentine a rivolgere, durante le omelie della domenica, un appello agli automobilisti: più prudenza sulle strade.

Una manifestazione si terrà domani, alle 10,30, ad Agrigento. Gli aderenti all'associazione si raduneranno, con striscioni e foto delle vittime della strada, davanti alla chiesa di San Gregorio a Cannatello dove sarà celebrata una messa per le persone decedute in incidenti stradali. Si tratta della stessa chiesa che ha ospitato i funerali di Sofia Tedesco, travolta e uccisa da un'auto pirata mentre era su uno scooter in compagnia di un amico. Accadde in contrada Crocca a Favara.