Giornata mondiale sulla sicurezza informatica, seminario di Pira a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Trasferta a Milano il prossimo 7 febbraio 2018 in occasione del Safer Internet Day (Giornata Mondiale sulla Sicurezza informatica) per il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell’Università di Messina invitato a tenere tre seminari presso il prestigioso Istituto Comprensivo “Gino Capponi” dalla Dirigente Scolastica professoressa Gabriella Conte. Intenso il programma della giornata. Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I grado Gramsci in via Tosi, 21. Dalle 9 alle 11 incontrerà gli studenti della Scuola secondaria Gemelli, dalle 11,30 alle 13,30, gli studenti della Scuola secondaria Gramsci e dalle 18 alle 20 i docenti dell’Istituto Comprensivo e i genitori degli alunni.

Il professor Pira, che insegna anche Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso IUSVE l’Università Salesiana di Venezia e Verona, da anni si occupa di ricerca sul rapporto adolescenza e nuove tecnologie argomento su cui ha scritto articoli scientifici e volumi.

“Ringrazio tantissimo la Dirigente Scolastica professoressa Gabriella Conte - ha detto Pira - per la sensibilità mostrata sull’argomento. I miei seminari fanno parte di un percorso molto qualificato dell’Istituto milanese e per questo sono onorato dell’invito. Uno dei rischi più grandi che la società si trova ad affrontare è che le nuove reti sociali, e l’assenza di limiti fisici e culturali, portino ad una liquidità del sistema dei valori di riferimento. I recenti fatti di cronaca ci devono far riflettere ed agire. Per questo è importante che oltre ad incontrare gli studenti e i docenti dell’Istituto Capponi incontreremo anche i genitori. Pre-adolescenti e adolescenti – sostiene il sociologo Pira- sperimentano, e nello stesso tempo seguono, modelli a cui ispirarsi per costruire in rete un io accattivante. Non si tratta di narcisismo, di ricerca del successo nel proprio gruppo di pari, ma in esso vi è un bisogno di essere sostenuti, rassicurati e accettati. Dinamiche che mostrano la complessità e le contraddizioni della vita sociale dei ragazzi sul web, le loro fragilità e insicurezze, che noi adulti ed educatori dobbiamo conoscere”.

Occasione dell’incontro il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. "Create, Connect and Share Respect. A better internet starts with you (Crea, connetti e condividi il rispetto: un'internet migliore comincia con te) è lo slogan scelto per l’edizione del 2018, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.