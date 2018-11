Giornata mondiale della poesia, organizzato il premio in memoria del giudice Livatino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 21 Marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco del 1999.

La celebrazione della Giornata rappresenta l’incontro tra le diverse forme della creatività e guarda all’arte poetica come ad un luogo fondante con la memoria.

Proprio per rendere omaggio all’arte poetica e alla memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, il Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), indice e organizza il Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino” - ANNO 2019.

Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato,

si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e dell’Universal

Peace Federation (Federazione Internazionale per la Pace) e si articola in 2

Sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana;

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema:

la Legalità, la Libertà e la Giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal Giudice Rosario Livatino.

La partecipazione al Premio è gratuita.

Si partecipa con una sola poesia che potrà essere edita o inedita.

Possono partecipare tutti i poeti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli elaborati accompagnati dalla scheda di partecipazione e da un breve curriculum, dovranno essere spediti al seguente indirizzo di posta elettronica: lagreca.rosario@gmail.com, entro il 31 Dicembre 2018, esclusivamente in formato word .

Le opere saranno giudicate da una Giuria presieduta dal Fondatore e

Presidente del Premio Poeta e Scrittore Rosario La Greca e composta da

qualificati esperti, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile.



Saranno premiati i primi tre classificati, sono previsti anche Menzioni d’Onore

ad autori di opere ritenute meritevoli.

Sono previsti anche 3 Riconoscimenti Internazionali, per Personalità che si sono

distinte nel campo della Cultura, della Legalità e della Musica.

Inoltre, sarà conferito dal Presidente della Giuria un Premio Speciale nell’ambito

dell’informazione.

Per richiedere il Bando e la scheda di partecipazione, inviare una E-mail al

seguente indirizzo di posta elettronica: lagreca.rosario@gmail.com

L'IDEATORE E PROMOTORE DEL PREMIO

POETA E SCRITTORE ROSARIO LA GRECA