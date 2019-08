Naro aderisce alla Giornata nazionale dei giochi della gentilezza 2019

Il Comune di Naro è l’unico comune siciliano ad aver aderito alla quarta giornata nazionale dei giochi della gentilezza, istituita dall’associazione Cor et Amor. Con la prossima Giornata nazionale dei giochi della gentilezza 2019, in tutta Italia si punta a raggiungere 45.000 partecipanti con la finalità di promuovere l’importanza di educare i bambini e i ragazzi alla gentilezza sin da piccoli, coinvolgendo i media, le scuole, le associazioni del territorio e gli esperti del settore, attraverso la collaborazione tra le diverse figure educative famiglia, istruzione e tempo libero, affinché possano crescere e diventare adulti felici, attenti al benessere della propria comunità.

Dichiarazione del sindaco di Naro Mariagrazia Brandara.

"Quando sul mio tavolo è arrivata la proposta del dott. Luca Nardi non ho esitato ad accogliere positivamente l’appello di far entrare il Comune di Naro e i suoi bambini in un circuito così importante. Alla consigliera comunale Valentina Gueli Alletti ho affidato la delega “alla gentilezza”, riconoscendo in lei tutti i criteri richiesti dall’associazione fondatrice, iniziando con lei una progettazione che veda i bambini di Naro al centro delle attenzioni di questa amministrazione comunale. Noi vogliamo che questo bel mondo di belle persone, si allarghi a dismisura, divenga la normalità, la base sulla quale edificare la nostra crescita, la nostra capacità di incrementare cultura. Perchè la nostra ambizione, ci vede talmente innamorati della nostra terra, che vogliamo che ciascun narese, e ciascun siciliano ovunque vada possa contraddistinguersi per il garbo, l’equilibrio e la gentilezza. E dal 20 al 23 settembre cominciamo dai più piccoli”.