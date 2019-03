Giornata del paesaggio all'Archivio storico, grande partecipazione di pubblico

Si è conclusa, con grande successo e ricca presenza di pubblico qualificato, la mostra della "Giornata nazionale del Paesaggio" organizzata dall’Archivio di Stato di Agrigento.

L’esposizione dei numerosi materiali storici, in un apposito percorso di fruizione e con la guida del personale dell’Ente, ha interessato numerosi agrigentini, la cui presenza è stata motivo di soddisfazione con la visita delle molte autorità istituzionali, fra tutte il prefetto di Agrigento Dario Caputo, che nel sincero interesse per gli assunti culturali della mostra hanno tessuto le condizioni per un nuovo rapporto di collaborazione con questa importante istituzione culturale.

“Sono sempre più persuasa che l’Archivio di Stato di Agrigento debba farsi luogo di confronto e di condivisione civile – ha dichiarato Rossana Florio, recentemente nominata direttore dell’Ente -, nell’idea che la conoscenza delle fonti storiche del nostro passato sia uno strumento di analisi critica del presente e di costruzione del futuro. La giornata di oggi dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta".