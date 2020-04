Giorgia Iacolino (FI): "Serve un piano strategico di ripresa dell’economia del Paese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il graduale contenimento del Coronavirus, frutto del distanziamento sociale e della permanenza a casa, rappresenta un segnale incoraggiante per il nostro Paese.

Così come la riduzione del ricorso a posti letto di terapia intensiva ed il numero crescente di guariti,suggerisce prudente ottimismo. L’ultimo provvedimento del governo nazionale rinvia la ripresa della vita “normale” e delle piena operatività delle libertà individuali a dopo il 3 Maggio. Senza accompagnare alle misure fin qui adottate, un vero e proprio piano strategico di ripresa dell’economia del Paese. Ed allora non resta che accompagnare le preghiere per la Santa Pasqua all’auspicio - conclude Giorgia Iacolino - di ritrovare a breve, con la pienezza delle libertà individuali, la “normalità” della vita quotidiana e con esse la necessaria serenità,anche economica, di famiglie ed operatori economici frastornati dalle nuove ed impreviste regole di “sopravvivenza".