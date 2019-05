Giochi linguistici matematici, via all'ultimo step: ecco i finalisti

Si svolgerà sabato 11 maggio, ospitata nei locali dell’Istituto comprensivo “Mario Rapisardi" di Canicattì, la finale della “XXIX olimpiade dei giochi linguistici matematici”, organizzata dall’Associazione Gioiamathesis con il patrocinio del Politecnico e dell’Università di Bari.

Centinaia i ragazzi che hanno preso parte alle selezioni e che si sfideranno nella fase conclusiva per il titolo: alunni di primaria e secondaria di primo grado provenienti da diverse città siciliane che hanno superato una prima selezione nelle scuole di appartenenza (non solo scuole di Canicattì e Naro, ma anche di Lentini, Avola, Priolo Gargallo, Ragusa Vetri, Carlentini e Siracusa) si cimenteranno in una gara selettiva consistente nella soluzione di test a carattere logico-matematico.

Ecco i finalisti

Giardina Giacchino

Di Raimondo Gaia

Miccichè Calogero

Graci Giuseppe

Monachello Serena

Marchese Asia

Cuscio Carla

Bongiovanni Giulia

Caruso Salvatore

Frangiamone Mattia

Failla Giulia

Terrana Gioacchino

Paci Diego Pio

Di Bella Mattia

Vinci Asia

Amato Ginevra

Gattuso Emanuele

Taglialegami Sara

Daringa Raluca

Tricoli Aurora Maria

Di Bella Gioacchino

Vietti Giorgia

Mongitore Vincenzo

Failla Calogera

Lalomia Alberto

Mantione Lavinia

Bongiovanni Alfonso

Stincone Giulia

Nicosia Sofia

Lacola Noemi

Giancone Miriam

Gioia Vincenzo

Scopelliti Evelyn

Brucculeri Giada

Bordonaro Ginevra

Calabrò Gaia

Manna Flavia

Bancheri Simone

Pileo Francesco Pio

Giardina Emanuela

Zucchetto Gioacchino

Scibetta Mattia

Ferrante Bannera Calogero

Maira Flavia

Maira Maria

Mulone Miriana

Bennici Gabriel

La Verde Davide

Frangiamone Antonio

Inglima Emanuela Pia

La Lomia Diego

Brucculeri Salvatore

Sorce Rebecca

Geraci Maria

Di Simone Perricone Gioacchino

Lo Giudice Diego

Sabatini Daniele

Gallo Emanuele

Consferent Robert

Fabrica Gero

Fabrica Serena

Carusotto Giorgia

Fanara Domiziana

Cavaleri Aurora

Iudicello Domenico

Castellano Luigi

Guadagnino Kimberly

Rampello Katia

La Lomia Matteo

Failla Mulone Flavia

Sabatini Alfonso

Barriera Matteo

Sova Nicolas Alexandru

Di Grigoli Mattia

Tacco Michele

Paci Elisa

Giardina Emanuele

Guagenti Antonio

Murariu Manuel

Giardina Mattia

Frangiamone Samuele Angelo

Messana Maria

La Scalia Aurora

Seminatore Daniel

Lo Sardo Antonio Pio

Canicatti Carmelo

Fazio Laura

Raineri Eliana Pia

Vangelista Angelo