Giocattoli pericolosi e botti illegali, al setaccio le attività commerciali

Il lavoro di intelligence, in gran silenzio, è già partito da almeno un paio di settimane. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani - quasi in contemporanea con l'avvio dello shopping pre natalizio - hanno iniziato a setacciare le attività commerciali di Agrigento e provincia per trovare, laddove ve ne siano, tutti quei giocattoli - per la maggior parte "Made in China" - che, per componenti e colorazione, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute dei bambini. Occhi puntati dunque sui giocattoli che - crisi economica a prescindere - finiranno sotto gli alberi di Natale. E ieri, così come accadrà anche oggi per l’intera giornata, vi sarà la “corsa” di tutti i ritardatari. Quasi in contemporanea, anche se ancora manca un po’ per l'avvio delle "folli" compravendite, le forze dell'ordine stanno cercando di tracciare le possibili "strade" e i "canali" sui cui si "muovono" i botti non autorizzati.

Botti "non omologati" che potrebbero trasformarsi, e non soltanto a Capodanno ma durante tutto l'arco delle festività, in autentiche trappole. Ma, intanto, la priorità non può che essere data – almeno fino a tutta la giornata di oggi - ai giochini che familiari ed amici stanno comprando per i loro piccini. L'imperativo di questi giorni è, dunque, uno soltanto: prevenzione.

Polizia, carabinieri, agenti della polizia municipale ed uomini della guardia di finanza soprattutto sono, dunque, al lavoro - senza destare troppo scalpore, quasi in silenzio appunto - per controllare i giochi e i petardi già sistemati sugli scaffali dei vari esercizi commerciali. In questa fase, almeno per quanto riguarda i botti, si aggiunge soprattutto un lavoro di intelligence - visto che si sta cercando anche di tracciare le possibili "strade" e i "canali" sui cui si "muovono" soprattutto i botti non autorizzati - per cercare di bloccare, prima ancora del loro arrivo a destinazione, il materiale pericoloso. La "tattica" della prevenzione sicuramente, anche quest'anno, renderà difficili gli "affari" di chi commercia in materiali esplodenti. Dalle attività commerciali di via Imera e Villaggio Mosè, ad Agrigento, le forze dell'ordine si sono già spostati anche nei vari negozi e fra le varie bancarelle che sono state e continueranno ad essere dislocate nelle piazze e negli slarghi di ogni Comune della provincia. Ancora nulla di irregolare sembrerebbe essere saltato fuori, ma ispezioni, verifiche, analisi e monitoraggi proseguiranno. Occorre, insomma, fare in fretta e prevenire potenziali rischi.

I “rastrellamenti”, volti proprio a prevenire eventuali incidenti legati all’esplosione di botti illegali, specie in occasione della notte di San Silvestro, si concentreranno non soltanto sulla città, ma anche sull’hinterland. Si cercano i “giochi” illegali, perché non omologati e dunque pericolosissimi. Ad essere controllati, magari anche assieme alle unità cinofile, saranno d’ora in avanti anche i mezzi definiti “sospetti”. Sospetti perché magari trasportano dei botti che sono, appunto, illegali.