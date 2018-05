Bando per le moto carrozzette, l'intervento del consigliere Gibilaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Bando di concorso per titoli per l'assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio pubblico di noleggio con conducente,disposto con determina dirigenziale n. 822 del 23.04.2018 e 862 del 2 .5.2018 va sospeso con urgenza in Autotutela.

Considerato :che, con delibera di C.C. n. 147 del 27.07.2017,così come modificata con delibera di C.C. n.148 del 28 luglio 2017,è stato approvato il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di veicoli tipo pulmino fino a nove posti;

Preso atto : che, con la Determinazione Dirigenziale n. 822 del 23.04.2018 modificata dalla successiva Determinazione Dirigenziale n.862 del 02 .05.2018, è stato indetto un concorso pubblico per soli titoli, per l'assegnazione di n.10 autorizzazioni di noleggio con conducente svolto mediante autovettura con capienza fino a nove posti compreso il conducente e n.5 con motocarrozzette,approvandone contestualmente lo schema di bando di concorso pubblico; Considerato e Accertato : che,lo schema di bando di concorso pubblico, nell'oggetto della domanda di partecipazione prevede l'assegnazione di n.10 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura; che,sempre nella domanda di partecipazione è invece prevista l'assegnazione di n.11 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura sino a 9 posti compreso il conducente; che,l'articolo 5 del sopracitato regolamento testualmente sancisce, Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. A) della L. 15 /01/1992 n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi con autovettura fino a 9 posti viene determinato in n. 15, il numero complessivo di autorizzazioni per il servizio di noleggio con motocarrozzette in n. 5. Ravvisata l'importanza che la questione riveste; Visti i rilievi citati;

Con la presente, il Consigliere Comunale, Intima e Diffida in indirizzo, ad attivare con urgenza tutte le procedure tecniche e amministrative per la sospensione in Autotutela del Bando di concorso per titoli per l'assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio pubblico di noleggio con conducente,disposto con determina dirigenziale n. 822 del 23.04.2018 modificata dalla determina dirigenziale n. 862 del 02 .05.2018, in quanto, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi con autovettura fino a 9 posti cosi come stabilito e approvato dal C.C. con deliberazione n. 147 del 27.07.2017,così come modificata con delibera di C.C. n.148 del 28 luglio 2017 è di n. 15, non di n.10 o 11!