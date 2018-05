Bando per le motocarrozzette, presentata all’ufficio di presidenza una richiesta di accesso e copia atti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere Gibilaro, ha depositato presso l’ufficio di presidenza, una richiesta di accesso e copia di atti inerenti i quesiti posti da alcuni aspiranti al bando per la partecipazione al rilascio di undici autorizzazioni di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti e cinque autorizzazioni per motocarrozzette. Il termine per la presentazioni delle istanze è stato posticipato di venti giorni.