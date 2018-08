Giardino della Kolymbethra, un successo annunciato: è record di visitatori

Il Giardino della Kolymbethra supera il record dei visitatori. Il bilancio è stato tracciato dal direttore del Giardino, Giuseppe Lo Pilato. “Tutte le serate sono andate benissimo – spiega Lo Pilato – abbiamo avuto il pienone per tutti gli spettacoli, con una forte presenza di turisti, ma anche dei cittadini agrigentini, come avvenuto per lo spettacolo di Gaetano Aronica. Forte è andato anche il Festivalle, che si è concluso nel giardino e ha raccolto tantissime persone. Per quanto riguarda le serate al tramonto abbiamo contato anche fino a 136 presenze in un giorno. Ancora una volta il progetto ha funzionato”.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, i visitatori in crescita ha toccato anche il 15 per cento in più. “Già dallo scorso anno - continua Lo Pilato - abbiamo ricevuto delle sollecitazioni da parte dei visitatori che durante gli eventi serali trovavano la Kolymbethra chiusa e non visitabile. D’accordo con la Valle dei templi stiamo discutendo su alcuni progetti, come degli spettacoli di luci e suoni all’interno del Giardino, da prolungare fino a tarda sera. L’idea è però ancora in elaborazione, ci lavoreremo in autunno. Questo aiuterà anche a coordinare meglio gli eventi e a non far succedere spiacevoli fatti come accaduto quest’anno, quando, come accade sabato, ci sono due eventi a pochi metri di distanza: nella Valle e nel Giardino”.