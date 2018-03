Giardino botanico, ultimo appuntamento con "Riparti da te"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giunge al termine il percorso finalizzato al benessere mentale e alla promozione del nostro giardino botanico del libero consorzio comunale di Agrigento. Oggi, giovedì 29 marzo, nell'aula Aldo Moro del Giardino, si svolgerà il quarto ed ultimo incontro gratuito dedicato alla crescita personale.

L'happening di oggi sarà tenuto come sempre dall'allenatrice mentale Luana Landolina ed è dedicato proprio al potenziamento della mente.

E' rivolto a chi ha voglia di fermarsi a riflettere sul passato, utilizzandolo questa volta in modo nuovo e del tutto funzionale, ovvero per imparare a potenziarsi nel presente in vista del futuro. Come ospite, ci sarà anche un intervento di Vivian Miliziano, insegnante di Odaka Yoga, che farà sperimentare semplici esercizi per agire sul corpo calmando la mente. Chiunque voglia avere più informazioni ed iscriversi gratuitamente può farlo attraverso questo modulo: https://goo.gl/forms/R7RFq7JIOSORbm02, oppure scrivendo a info@disciplinamentale.it o chiamando al 3288433133 o al numero verde 800236837 - 800315555