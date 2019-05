Giardino botanico, altre due classi dell'istituto “Esseneto” in visita d'istruzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continuano le visite guidate delle scolaresche al Giardino botanico del Libero consorzio Comunale di Agrigento. Oggi, giovedì 30 maggio, è stata la volta di altre due classi dell'istituto comprensivo Esseneto di Agrigento, la 2° C e la 2°D, accompagnati ai loro insegnanti. Ad accompagnare i bambini, sono stati, ancora una volta, i funzionari tecnici del Giardino Botanico che hanno tracciato una breve storia dell’ex colonia agricola degli ospiti dell’ospedale psichiatrico e il successivo recupero ad opera dell’ex Provincia regionale che hanno poi mostrato, seguendo un percorso didattico già consolidato, le numerose specie vegetali presenti in quello che è ormai considerato un vero e proprio parco cittadino, fornendo spiegazioni sulle singole specie, agrarie e ornamentali, e sulle varie utilizzazioni in alimentazione, erboristeria e fitoterapia. Spiegazioni dettagliate sono state fornite anche sulla particolare morfologia del Giardino, con riferimenti all’archeologia e alla geologia, in particolare al sistema di pozzi e ipogei che hanno destato un enorme interesse di studenti e docenti. Sono stati mostrati anche il giardino roccioso, l’erbario, con la ricca collezione di piante essiccate, e la sala multimediale appositamente allestita per queste occasioni. Per la programmazione delle visite è possibile contattare gli uffici del Giardino Botanico (in orario d’ufficio) ai numeri telefonici 0922-593813 –593801.