Entra dentro il Giardino botanico con lo scooter, multato dipendente

Entrava fin dentro il Giardino botanico del Libero consorzio in sealla ad uno scooter cinquantino, accedendo e sostando in un'area proibita. Per questo un dipendente dell'ex Provincia è stato sanzionato dalla polizia provinciale.

I fatti risalgono al maggio del 2017, quando gli agenti, diretti da Vincenzo Giglio, hanno rilevato l'abitudine del collega, il quale violava l'articolo 5 del regolamento del Giardino botanico - approvato pochi mesi prima - il quale dispone che "l'accesso è consentito previa autorizzazione soltanto dal cancello di via Demetra; non è consentito l'ingresso di veicoli a motore, se non quelli di servizio di proprietà dell'Ente strettamente necessari per la realizzazione dei lavori di manutenzione".

Per lui è scattato un verbale da 50 euro che non ha provveduto a pagare in forma ridotta e dovrà quindi adesso liquidare per intero.