Fiamme in un magazzino, devastata una macina mandorle

Cosa abbia fatto divampare l’incendio non è chiaro. Di certo ieri risultava esserci un macchinario per macinare le mandorle gravemente danneggiato, così come altri attrezzi da lavoro, da un misterioso rogo. E’ accaduto tutto, nella notte fra lunedì e martedì, all’interno di un magazzino rurale nel quartiere di Giardina Gallotti. Ad accorrere, non appena hanno raccolto l’Sos, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Sul posto, anche i carabinieri della stazione della vicina Montaperto.

I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno subito accertato che il magazzino rurale, così come il macchinario per macinare le mandorle e gli attrezzi di lavoro, risultavano essere riconducibili ad un pensionato sessantenne. Un uomo che non è escluso che possa venire sentito – nell’ambito dell’attività investigativa avviata e dunque per cercare di fare rapidamente chiarezza – anche nei prossimi giorni.

Stando a quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell’Arma, nel magazzino rurale non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Dettagli importanti, in questo caso, per poter parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Mancando questo dettaglio, così come altri analoghi elementi, ieri pertanto l’incendio appariva essere ancora misterioso: dalla matrice veramente incerta. Spetterà alle indagini dei carabinieri, laddove possibile, cercare di fare chiarezza.