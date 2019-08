Giardina Gallotti, i parametri dell'acqua non sono conformi: vietato l'uso potabile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, a causa di parametri non conformi alla potabilità dell'acqua distribuita in rete nella frazione di Agrigento, "Giardina Gallotti", è stata emanata relativa ordinanza di non potabilità del 09/08/2019, di tutte le utenze servite dal serbatoio di “Giardina Gallotti”, e quindi in tutta la frazione.

Consequenzialmente, in data odierna, è stata sospesa la distribuzione idrica. Si rassicura che la Girgenti Acque sta effettuando ulteriori campionamenti con le conseguenziali determinazioni del caso.