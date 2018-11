Gessica è scomparsa da 104 giorni, il papà scrive dal carcere: "A breve indagherò con le mie forze"

"Se qualcuno sa qualcosa, non tenetelo dentro per favore. Mia figlia Gegè non è il tipo che rappresentano. C'è chi dice che era in un giro di prostituzione, ma io conoscendola smentisco tutto. Lei non è mancata un solo giorno dai suoi figli di minore età. Insisto per dire ai miei compaesani: se sapete qualcosa, fatevi avanti senza timori. La mia non è una famiglia ricca, sopravviviamo". Sono queste le parole utilizzate da Giuseppe Lattuca che, dal carcere di Sciacca, ha mandato alla trasmissione di Rete 4 "Quarto Grado" una nuova - la seconda - lettera.

"Non lavoro da 15 anni, ma ho saputo insegnare i valori più preziosi della vita ai miei figli - prosegue la lettera, letta durante la trasmissione televisiva, - . In tv si parla già di morte, ma io non ci credo fino a quando non saprò la pura verità. Mi sento distrutto perché non posso fare niente, non posso aiutare, ma a breve sarò fuori e indagherò con le mie forze".

Giuseppe Lattuca uscirà dal carcere il prossimo gennaio.

"Non parla del signor Russotto. Io sono il legale del signor Lattuca - ha spiegato, durante la trasmissione, l'avvocato Salvatore Cusumano - . Sono andato a trovarlo in carcere. Secondo me la ragazza non è uscita da quel dedalo di strade - ha spiegato la sua idea personale il legale - . Avrà incontrato qualcuno, si sarà allontanata con un soggetto, si sarà appartata con un soggetto. Forse lo scambio di sostanza stupefacente, la ragazza si è sentita male, un overdose, un malore. La ragazza è già deceduta dal 12 agosto. Non c'è nessun coinvolgimento di familiari - ha continuato, sempre durante 'Quarto Grado', a dire la sua idea l'avvocato Salvatore Cusumano -, dell'ex o attuale compagno. Non è escluso che vi sia stato un rapporto sessuale, quindi uno scambio di liquido biologico e trattandosi di un pregiudicato ha preferito, verosimilmente, disfarsi del cadavere".

"Il realtà la Procura contesta il reato di sequestro di persona, quindi la Procura ritiene che la ragazza sia in vita - ha spiegato l'avvocato - , però noi dubitiamo perché a distanza di 100 giorni a noi sembra difficile".