Scomparsa Gessica, chi bruciò l'auto di Volpe è stato individuato? Le indagini non si fermano

Il giallo sulla scomparsa di Gessica Lattuca non è stato ancora risolto. Sono ancora in attesa i risultati dei Ris. Attualmente l’unica indagato è Filippo Russotto, ex compagno della mamma scomparsa lo scorso agosto.

I carabinieri di Favara, sarebbero vicini al nome di chi incendiò l'auto di Volpe. L'ex datore di lavoro di Gessica ha visto la sua auto bruciare lo scorso settembre

L’autore del gesto, è tenuto ancora sotto stretto riserbo, verrà sottoposto a diversi accertamenti. Volpe, più volte accusato dalla mamma di Gessica, si trova attualmente un carcere per scontare una condanna definitiva.