Assenteismo all'ospedale di Ribera, chiesta l'archiviazione per tre imputati

Il sostituto procuratore di Sciacca, Michele Marrone, ha chiesto al gip l’archiviazione per tre indagati nell’inchiesta denominata “Ghost Rider”, svolta dalla guardia di finanza e relativa a presunti casi di assenteismo dal lavoro all'ospedale di Ribera.

Si tratta di Maria Garufo, di 60 anni, di Cattolica Eraclea (deceduta giusto la notte scorsa), e i dipendenti Nino Aquilino, 63 anni, ex sindaco di di Cattolica Eraclea, e Francesco Baiamonte, di 55 anni, di Ribera. Per la Procura della Repubblica di Sciacca non si sono mai assentati dal lavoro e gli accertamenti hanno fatto emergere che il loro allontanamento non era ingiustificato, dato che i tre accompagnavano pazienti psichiatrici presso un vicino bar.

L’indagine ha già portato a quindici rinvii a giudizio e a un patteggiamento.