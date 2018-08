La Valle dei Templi come modello da seguire, Musumeci: "Esempio per la Sicilia"

La gestione della Valle dei Templi, l’incremento del numero del numero dei visitatori ed una cura quasi maniacale del luogo: “E’ questo il modello da seguire”. Il parco archeologico di Agrigento, diventa “musa” per la Sicilia.

“In 18 anni – fa sapere il presidente della Regione, Nello Musumeci - solamente al parco della Valle dei Templi sono stati applicati i criteri che lo rendono realmente autonomo dal punto di vista finanziario, scientifico e gestionale. Ciò ha consentito uno sviluppo straordinario rispetto agli altri parchi. Infatti il numero dei visitatori ad Agrigento ha avuto un incremento di circa il 30 per cento ogni anno, raggiungendo il milione di visitatori e ricevendo quest’anno il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa”.

Attestati di stima che fanno bene alla città, ed anche e soprattutto alla direzione del Parco archeologico. “E’ questo quindi il modello da seguire – dice il Governatore della Sicilia, Musumeci - una buona pratica che ha dato risultati eccellenti”. Non troppo tempo fa, lungo la via Sacra, nel cuore della Valle dei Templi, è stata collocata una epigrafe in marmo che commemora la menzione speciale ottenuta dal Parco archeologico Valle dei Templi - nell’ambito della selezione europea che è stata vinta dalla Lettonia – per "Lo sviluppo sostenibile e l'integrazione sociale".

“Oltre ad aver ricevuto la menzione speciale è significativo il fatto che siamo stati inseriti nell’alleanza della convenzione europea del paesaggio – erano state queste le parole del direttore del Parco, Giuseppe Parello - . Significa che tutti coloro che hanno vinto o ricevuto una menzione, come noi, fanno parte di questo gruppo che ha come obiettivo la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del paesaggio in Europa e quindi parteciperemo a tutti gli eventi, a tutti i congressi che saranno organizzati da questa alleanza. Sarà certamente un ritorno di immagine".