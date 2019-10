Gestione servizio idrico, la Prefettura: "Vizi tecnici di legittimità nell'ordinanza"

"I contatti con l’amministrazione comunale hanno riguardato l’ordinanza contingibile e urgente recentemente adottata dal sindaco, al quale è stata prospettata in proposito la sussistenza di vizi tecnici di legittimità. Nel merito dello stesso provvedimento, inoltre, la Prefettura non può che confermare la competenza dell’assemblea territoriale idrica di Agrigento e dei commissari incaricati della gestione straordinaria a regolamentare distribuzione e tariffe del servizio idrico integrato". Lo hanno spiegato oggi dalla Prefettura di Agrigento in merito alle iniziative del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

Il sindaco di Raffadali, nelle scorse settimane, adducendo inadempienze da parte di Girgenti Acque ha firmato un'ordinanza con la quale voleva tagliare i ponti con il gestore del servizio idrico. Di fatto, però, stando a quanto adesso viene precisato dalla Prefettura di Agrigento, in quell'ordinanza vi sarebbero "vizi tecnici di legittimità".