La giunta ha deciso: privati gestiranno il Museo civico e l'ex Collegio dei Filippini

La giunta comunale, guidata dal sindaco Lillo Firetto, ha dato il via libera alla gestione dei privati per il Museo civico e l'ex Collegio dei Filippini. Adesso si dovrà predisporre un bando per "individuare soluzioni alternative alla gestione diretta sulla scorta della valutazione dei costi e delle entrate".

Sono pochi i turisti che visitano i due monumenti e l'ente non può più permettersi di tenere aperte le strutture nei festivi. Così punta ad affidare alle competenze dei privati anche i servizi prestati nei due musei cittadini. Verranno esternalizzati, dunque, i servizi di biglietteria, editoriale, libreria e vendita di oggettistica e merchandising e guida, così da "migliorare l'offerta di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione dei musei".

I termini della convenzione non sono ancora chiari, ma è probabile che i privati possano svolgere i servizi previo il pagamento di un canone annuo al Comune, con un'aggiunta di una percentuale sullo sbigliettamento da riconoscere all'ente, che continuerebbe ad occuparsi dei costi di gestione dei beni.