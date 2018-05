Gestione dei rifiuti, convegno della Cisl

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un convegno dal titolo “Qualità, legalità, responsabilità e partecipazione nella gestione dei rifiuti”, si svolgerà nella Biblioteca comunale "Franco La Rocca", il 28 maggio alle 15.30. L'incontro è organizzato dalla Cisl Agrigento.

"Il tema della governance del ciclo dei rifiuti - fa sapere il sindacato - è divenuto un problema che sta assumendo dimensioni preoccupanti per le nostre comunità. Vogliamo avviare una discussione, coinvolgendo attraverso la partecipazione responsabile dei diversi attori, mettendo in fila le problematicità che sono sotto gli occhi di tutti e proporre un percorso risolutivo alla emergenza rifiuti.

"Obiettivi principali sono la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione, possibile, dei costi a carico della collettività. Per questo, analizzeremo i comportamenti del cittadino chiamato a partecipare per la differenziazione del rifiuto, il ruolo delle amministrazioni comunali responsabili della gestione del territorio, puntualizzeremo la necessità di rivedere l’organizzazione del lavoro, approfondiremo il tema degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il tutto per avviare un nuovo percorso, per una corretta e virtuosa applicazione dell’economia circolare, che ci porti ad una forte contrazione del rifiuto prodotto ed al riutilizzo dello stesso".