Gessica Lattuca non si trova, setacciate le campagne dell'Agrigentino: ricerche a tutto spiano

Di Gessica Lattuca non si hanno più notizie. La 27enne è scomparsa da otto giorni. L’attività di ricerca dei carabinieri della Tenenza di Favara e del comando Provinciale di Agrigento prosegue incessantemente, coordinata dalla locale Prefettura, nell’ambito del piano provinciale di ricerche. La donna, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso, non ha in alcun modo dato tracce di sé e pertanto, nelle ultime ore, sono state effettuate ulteriori operazioni di ricerca nelle campagne limitrofe alla cittadina di Favara.

Una ventina di militari dell’Arma sono stati impegnati, per tutta la giornata, a setacciare le campagne circostanti l’abitato. Nelle attività di perlustrazione, i carabinieri sono stati anche coadiuvati dall’alto, con un elicottero dell’elinucleo carabinieri di Palermo.

I militari della Tenenza di Favara hanno raccolto la denuncia il 14 agosto scorso e da allora hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna. Da oggi le ricerche sono state estese anche in campagna ed a breve verranno impiegate anche le unità cinofile. Le operazioni di ricerca, al momento, hanno dato esito negativo. "Si invita chiunque, in caso di possibile avvistamento della donna - fanno sapere i militari dell'Arma - a contattare tempestivamente il 112 od i carabinieri della tenenza di Favara".