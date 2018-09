"Gessica voleva andare via da Favara", l'indiscrezione di un marchigiano

La scompara di Gessica Lattuca potrebbe essere stata volontaria. Il particolare - si legge sul quotidiano La Sicilia - sarebbe emerso dal racconto di un uomo delle Marche con cui la donna avrebbe avuto contatti e al quale avrebbe confessato la voglia di andare via dalla propria realtà, pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 12 agosto.

Si tratta di un dato emerso nelle scorse ore, dopo che la trasmissione televisiva "La vita in diretta", si è occupata del caso della scomparsa della donna, madre di 4 figli. Il marchigiano si sarebbe messo in contatto con don Diego Acquisto, il sacerdote favarese intervistato dalla giornalista Rai, dopo aver visto il servizio mandato in onda venerdì.

Al sacerdote, l'uomo avrebbe raccontato di aver appreso del desiderio della donna di andare via da Favara, ma di non essere nelle condizioni di farlo per motivi economici.