Reddito di cittadinanza, in provincia lo hanno ottenuto in quasi 11.500

Reddito di cittadinanza, sono oltre 11.496 in provincia di Agrigento coloro che hanno avuto accesso al fondo a fronte di e di 16.775 domande presentate. Un dato alto, se si considera che in Sicilia, a fronte di 288mila domande presentate, ne sono state accolte 190mila.

"In attesa che si insediano anche nell'Agrigentino i navigator - commenta il segretario provinciale della Uil Gero Acquisto - è il caso di interrogarsi sul futuro di queste persone. Va benissimo la lotta alla povertà, ma bisogna anche evitare di lasciare al proprio destino questo vero e proprio esercito di gente che può tornare utile, soprattutto ai comuni. Infatti, viste le notevoli difficoltà economiche degli enti locali, sarebbe il caso che questa gente si possa utilizzare nei lavori cosiddetti socialmente utili al fine di migliorare la vivibilità nei vari centri. Sarebbe anche importante per l'ego di ogni singolo percettore del reddito di cittadinanza che non ama di certo percepire un reddito senza prestare nessuna opera".