Gibilaro: "Firetto a casa tua permetteresti una simile potatura delle palme?"

Lo scrivente Consigliere Comunale ai sensi dell’Art.32- Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale-,nell’esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l’attività dell’Ente e la collettività,con la presente, rivolgono alle S. V. , richiesta di informazioni , inerenti ”la potatura delle palme lungo il Viale Falcone Borsellino - San Leone".

L'Interrogante, chiede di conoscere la procedura amministrativa seguita da codesta amministrazione, i criteri di scelta nonché la prassi metodologica inerenti ”la potatura delle palme lungo il Viale Falcone Borsellino - San Leone". Lo scrivente chiede altresì, se la signoria vostra, permetterebbe una" simile" potatura nelle proprie proprietà? Certo della mancata risposta cosi, come avviene ormai avviene da anni, colgo l’occasione per augurare un proficuo e sereno lavoro.