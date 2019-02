Ipogei, si lavora per conoscerne i rischi e valorizzarli a fini turistici

Un tavolo "interdipartimentale" che vedrà coinvolti tra gli altri Comune e Soprintendenza ai beni culturali e avrà la cabina di regia del Genio civile per conoscere, mappare e mettere in sicurezza gli ipogei. A questo sta lavorando, insieme alla Regione Siciliana, il nuovo dirigente Rino La Mendola. Fin dal suo ritorno in città, infatti, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti non aveva mancato di evidenziare l'interesse per un possibile investimento finalizzato al recupero, consolidamento e alla conoscenza piena degli antichi tunell che attraversano larga parte del centro storico e che purtroppo sono solo in piccola percentuale conosciuti.

La Mendola, in particolare, andando a recuperare un progetto di mappatura risalente a nove anni fa, quando era già a capo del Genio civile agrigentino, intende innanziatutto aggiornare quel lavoro e poi ragionare con gli altri enti di un'attività di conoscenza approfondita degli ipogei, progettando, ove necessario, gli interenti di consolidamento e messa in sicurezza. Negli ultimi anni qualcosa era stato comunque fatto. Solo nei mesi scorsi è stato infatti consegnata all'Ufficio la relazione conclusiva delle attività di ricerca avviate proprioper volere del Genio civile, che hanno vagliato una serie di aree di "Girgenti" che presentavano periodici abbassamenti della sede stradale. Solo in un caso, nei pressi di piazza San Giuseppe, sarebbe stato individuato un ingrottamento che però necessita di ulteriori approfondimenti.